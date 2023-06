È Indiana Jones e il quadrante del destino a dominare la classifica italiana giovedì 29 giugno: il film Disney incassa altri 298 mila euro, portandosi così a 676 mila euro in due giorni, con una buona media per sala di quasi 680 euro.

LEGGI – La recensione

Seconda posizione per un altro film Disney: Elemental. La pellicola d’animazione tiene bene e incassa altri 169 mila euro, portandosi a un totale di due milioni e mezzo di euro (oggi supererà gli incassi finali di Lightyear). Al terzo posto, molto distante, troviamo The Flash con 38 mila euro e un totale di 2.2 milioni di euro. Quarta posizione per Spider-Man: Across the Spider-Verse, che incassa 33 mila euro e sale a 5.9 milioni di euro (oggi o domani supererà i sei milioni). Chiude la top-five Fidanzata in affitto, con 25 mila euro e un totale di 410 mila euro.

INCASSI ITALIA 29 GIUGNO 2023

Indiana Jones e il Quadrante del Destino – 298.752 euro / Totale: 676.992 euro Elemental – 169.320 euro / Totale: 2.501.383 euro The Flash – 38.229 euro / Totale: 2.246.568 euro Spider-Man: Across the Spider-Verse – 33.432 euro / Totale: 5.953.021 euro Fidanzata in Affitto – 25.127 euro / Totale: 410.746 euro La Sirenetta – 16.327 euro / Totale: 11.698.283 euro Transformers – Il Risveglio – 14.827 euro / Totale: 2.551.707 euro Rapito – 8.775 euro / Totale: 1.607.198 euro Emily – 6.945 euro / Totale: 172.959 euro Le Otto Montagne – 6.123 euro / Totale: 5.797.083 euro

Fonte: Cinetel

Classifiche consigliate