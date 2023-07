Continua la corsa di Indiana Jones e il quadrante del destino al box-office italiano: ieri il film di James Mangold ha accelerato, incassando altri 710 mila euro e portandosi a un totale di 1.8 milioni di euro in quattro giorni. Segue, al secondo posto e non troppo distante, Elemental: il film Pixar raccoglie altri 413 mila euro e sale a 3.1 milioni di euro complessivi. Al terzo posto troviamo, ben distaccato, The Flash che incassa 81 mila euro e sale a 2.4 milioni di euro complessivi.

Al quarto posto Spider-Man: Across the Spider-Verse incassa altri 72 mila euro e supera finalmente i sei milioni di euro, battendo definitivamente Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Chiude la top-five Fidanzata in affitto, con 64 mila euro e un totale di 526 mila euro.

INCASSI ITALIA SABATO 1 LUGLIO 2023

Indiana Jones e il Quadrante del Destino – € 710.015 / Totale: € 1.823.169 Elemental – € 413.689 / Totale: € 3.157.526 The Flash – € 81.486 / Totale: € 2.381.809 Spider-Man: Across the Spider-Verse – € 72.571 / Totale: € 6.066.375 Fidanzata in Affitto (No Hard Feelings) – € 64.641 / Totale: € 526.750 Transformers – Il Risveglio (Transformers: Rise of the Beasts) – € 47.828 / Totale: € 2.624.171 La Sirenetta (The Little Mermaid) – € 43.775 / Totale: € 11.764.334 Emily – € 18.364 / Totale: € 200.423 Un Matrimonio Mostroso – € 12.803 / Totale: € 160.666 Rapito – € 10.272 / Totale: € 1.623.489

Fonte: Cinetel

Classifiche consigliate