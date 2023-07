È Indiana Jones e il quadrante del destino a guidare la classifica italiana di venerdì 30 giugno, ultimo giorno di un mese piuttosto fortunato al box-office, soprattutto se si pensa al periodo estivo. Il film di James Mangold raccoglie altri 431 mila euro, salendo a 1.1 milioni di euro in tre giorni e puntando a superare i due milioni entro domenica sera.

Tiene bene al secondo posto Elemental: il film d’animazione raccoglie altri 240 mila euro, salendo così a 2.7 milioni di euro e superando gli incassi complessivi realizzati da Lightyear.

Terza posizione per The Flash, che incassa 53 mila euro e sale a 2.3 milioni di euro complessivi. Al quarto posto Fidanzata in affitto incassa 51 mila euro e sale a 462 mila euro complessivi. Chiude la top-five Spider-Man: Across the Spider-Verse, che incassa 40 mila euro e sfiora i 6 milioni complessivi.

In Top-10 troviamo anche l’altra nuova uscita A Thousand and One, che incassa 5410 euro e sale a 18 mila euro.

INCASSI ITALIA 30 GIUGNO 2023

Indiana Jones e il Quadrante del Destino – 431.119 euro / Totale: 1.110.863 euro Elemental – 240.187 euro / Totale: 2.742.573 euro The Flash – 53.456 euro / Totale: 2.300.203 euro Fidanzata in Affitto – 51.216 euro / Totale: 462.059 euro Spider-Man: Across the Spider-Verse – 40.641 euro / Totale: 5.993.804 euro Transformers – Il Risveglio – 24.596 euro / Totale: 2.576.342 euro La Sirenetta – 22.221 euro / Totale: 11.720.559 euro Emily – 9.089 euro / Totale: 182.059 euro A Thousand and One – 5.410 euro / Totale: 18.209 euro Un Matrimonio Mostroso – 5.344 euro / Totale: 147.863 euro

Fonte: Cinetel

