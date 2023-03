È John Wick 4 a mantenersi in testa alla classifica italiana giovedì 30 marzo, battendo tutte le nuove uscite del weekend. L’action movie con Keanu Reeves raccoglie altri 144 mila euro, salendo così a 2.8 milioni di euro in otto giorni.

Seconda posizione per Dungeons & Dragons: l’onore dei ladri, con 112 mila euro e un totale di 228 mila euro in due giorni: sarà interessante vedere se oggi, ma soprattutto domani e dopodomani riuscirà a salire al primo posto.

Terza posizione per Il ritorno di Casanova, che debutta con 31 mila euro, per un totale di 37 mila euro. Quarta posizione per Quando, che esordisce con 28 mila euro, mentre al quinto posto troviamo Stranizza d’amuri, con 23 mila euro (in pari con il giorno prima) e un totale di 294 mila euro.

Apre al tredicesimo posto Pantafa, con 5.500 euro, mentre al ventiseiesimo posto troviamo Terra e polvere con 1500 euro.

INCASSI ITALIA 30 MARZO 2023

JOHN WICK 4: €144.282 – €2.855.858 DUNGEONS & DRAGONS – L’ONORE DEI LADRI: €111.949 – €228.783 IL RITORNO DI CASANOVA: €31.003 – €36.969 QUANDO: €28.562 – €28.562 STRANIZZA D’AMURI: €23.186 – €294.304 L’ULTIMA NOTTE DI AMORE: €19.655 – €2.682.344 EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE: €19.022 – €2.299.392 THE WHALE: €11.531 – €3.189.224 SHAZAM! FURIA DEGLI DEI: €9.222 – €1.443.630 IL VIAGGIO LEGGENDARIO: €8.241 – €388.850

Fonte: Cinetel

