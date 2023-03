Debutta in testa alla classifica italiana John Wick 4: il film con Keanu Reeves apre infatti con 351 mila euro giovedì, un’ottima partenza in vista di un weekend promettente. Il terzo film incassò 231 mila euro nel suo primo giorno di sfruttamento a maggio del 2019, chiudendo il primo weekend con un milione e mezzo e la sua corsa con 3.2 milioni di euro. Il secondo film debuttò con circa 100 mila euro il primo giorno e chiuse il primo weekend con 766 mila euro.

Seconda posizione in classifica per Everything Everywhere All At Once, che sta vivendo un momento d’oro grazie agli Oscar e alla ridistribuzione in sala: altri 36 mila euro per il film dei Daniels e un totale di 1.8 milioni di euro. Terza posizione per L’ultima notte di Amore, che tiene ancora bene con 32 mila euro e un totale di 2.1 milioni di euro.

Al quarto posto troviamo Il viaggio leggendario, con 31 mila euro e un totale di 44 mila euro. Scende al quinto posto Shazam! Furia degli dei, che incassa 25 mila euro e sale a un milione complessivo.

Tra le altre nuove uscite segnaliamo Stranizza d’amuri, che apre al settimo posto con quasi 21 mila euro, e Armageddon Time, al decimo posto con quasi 12 mila euro.

INCASSI ITALIA 23 MARZO 2023

1 – JOHN WICK 4: 351.462 euro / 351.462 euro

2 – EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE: 36.276 euro / 1.872.831 euro

3 – L’ULTIMA NOTTE DI AMORE: 32.089 euro / 2.154.290 euro

4 – IL VIAGGIO LEGGENDARIO: 31.385 euro / 44.028 euro

5 – SHAZAM! FURIA DEGLI DEI (SHAZAM! FURY OF THE GODS): 25.140 euro / 1.014.710 euro

6 – THE WHALE: 22.578 euro / 2.916.748 euro

7 – STRANIZZA D’AMURI: 20.861 euro / 23.020 euro

8 – CREED III: 20.108 euro / 6.433.589 euro

9 – SCREAM VI: 15.616 euro / 1.496.964 euro

10 – ARMAGEDDON TIME – IL TEMPO DELL’APOCALISSE (ARMAGEDDON TIME): 11.902 euro / 11.925 euro

Fonte: Cinetel

