È John Wick 4 a mantenersi in testa alla classifica italiana mercoledì 29 marzo: il film con Keanu Reeves sta registrando ottimi infrasettimanali, e con quasi 200 mila euro ieri ha raggiunto i 2.7 milioni di euro. Seconda posizione per una nuova uscita: Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri apre con 115 mila euro.

LEGGI – La recensione

Terza posizione per L’ultima notte di Amore, che incassa 34 mila euro e sale così a 2.6 milioni di euro complessivi. Al quarto posto Everything Everywhere All At Once incassa 33 mila euro e sale a 2.3 milioni di euro. Chiude la top-five Stranizza d’amuri, con 27 mila euro e un totale di 271 mila euro.

INCASSI ITALIA 29 MARZO 2023

JOHN WICK 4: € 198.033 – € 2.710.129 DUNGEONS & DRAGONS – L’ONORE DEI LADRI: € 115.868 – € 115.868 L’ULTIMA NOTTE DI AMORE: € 34.041 – € 2.662.605 EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE: € 33.220 – € 2.280.216 STRANIZZA D’AMURI: € 27.319 – € 271.119 THE WHALE: € 22.507 – € 3.177.578 IL VIAGGIO LEGGENDARIO: € 17.669 – € 380.172 SHAZAM! FURIA DEGLI DEI (SHAZAM! FURY OF THE GODS): € 15.864 – € 1.434.315 CREED III: € 14.098 – € 6.696.748 ARMAGEDDON TIME – IL TEMPO DELL’APOCALISSE (ARMAGEDDON TIME): € 13.528 – € 185.118

Fonte: Cinetel

Classifiche consigliate