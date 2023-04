È John Wick 4 a mantenersi in testa alla classifica italiana venerdì 31 marzo: il film d’azione con Keanu Reeves incassa altri 219 mila euro (la metà circa rispetto a una settimana fa), salendo sopra i 3 milioni di euro complessivi. Seconda posizione per Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri, che incassa 196 mila euro, mantenendo quindi una distanza ridotta rispetto alla prima posizione (e sarà interessante vedere se riuscirà a minacciare il dominio di John Wick oggi e domani). Complessivamente il film ha raccolto 425 mila euro in tre giorni.

Chiude il podio Il ritorno di Casanova, con 54 mila euro e un totale di 91 mila euro in due giorni.

Quarta posizione nuovamente per L’ultima notte di Amore, con 38 mila euro e un totale di 2.7 milioni di euro, mentre chiude la top-five Quando, con 37 mila euro e un totale di 65 mila euro.

INCASSI ITALIA VENERDÌ 31 MARZO 2023

JOHN WICK 4 – € 219.042 / € 3.075.407 DUNGEONS & DRAGONS – L’ONORE DEI LADRI – € 196.430 / € 425.536 IL RITORNO DI CASANOVA – € 54.638 / € 91.784 L’ULTIMA NOTTE DI AMORE – € 38.557 / € 2.721.030 QUANDO – € 37.006 / € 65.696 STRANIZZA D’AMURI – € 33.255 / € 327.579 EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE – € 33.071 / € 2.332.757 SHAZAM! FURIA DEGLI DEI – € 21.559 / € 1.465.194 IL VIAGGIO LEGGENDARIO – € 18.058 / € 407.041 CREED III – € 17.372 / € 6.721.829

Fonte: Cinetel

