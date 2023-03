Crescono gli incassi di John Wick 4 al box-office italiano: il film di Chad Stahelski guida la classifica italiana venerdì 24 marzo, raccogliendo altri 425 mila euro e salendo così a 780 mila euro in due giorni. Un dato importante e in forte crescita rispetto ai capitoli precedenti: a questo punto è lecito pensare che il film chiuderà il weekend ben al di sopra dei 2 milioni di euro.

Sale al secondo posto L’ultima notte di amore, che continua a tenere molto bene e raccoglie altri 65 mila euro, salendo a 2.2 milioni di euro complessivi. Al terzo posto un altro holdover: Everything Everywhere All At Once, con 65 mila euro e un totale di 1.9 milioni di euro (oggi supererà i 2 milioni di euro).

Chiude la top-five Creed III, con 45 mila euro e un totale di quasi 6.5 milioni di euro.

Tra le altre nuove uscite, Il viaggio leggendario all’ottavo posto incassa 36 mila euro e sale a 81 mila euro complessivi, mentre al nono posto Stranizza D’amuri incassa 29 mila euro e sale a 54 mila euro, e al decimo posto Armageddon Time – Il tempo dell’Apocalisse incassa 22 mila euro salendo a 34 mila euro complessivi.

INCASSI ITALIA 24 MARZO 2023

1 – JOHN WICK 4: 425.862€ / 779.576€

2 – L’ULTIMA NOTTE DI AMORE: 64.917€ / 2.220.726€

3 – EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE: 64.828€ / 1.938.326€

4 – SHAZAM! FURIA DEGLI DEI (SHAZAM! FURY OF THE GODS): 59.180€ / 1.075.133€

5 – CREED III: 45.217€ / 6.479.934€

6 – THE WHALE: 41.220€ / 2.958.555€

7 – SCREAM VI: 39.382€ / 1.537.224€

8 – IL VIAGGIO LEGGENDARIO: 36.763€ / 81.024€

9 – STRANIZZA D’AMURI: 28.901€ / 54.108€

10 – ARMAGEDDON TIME – IL TEMPO DELL’APOCALISSE (ARMAGEDDON TIME): 22.270€ / 34.270€

