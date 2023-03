È John Wick 4 a debuttare in testa alla classifica italiana nel weekend: il film con Keanu Reeves batte il record del franchise e registra uno dei migliori esordi dell’anno, con quasi 2.1 milioni di euro in quattro giorni. Si tratta di un ottimo risultato, in linea con l’andamento estremamente positivo del film in tutto il mondo.

Seconda posizione per L’ultima notte di amore, che tiene molto bene e incassa altri 441 mila euro, salendo così a 2.5 milioni di euro. Scende invece al terzo posto Shazam! Furia degli dei, che incassa altri 385 mila euro e sale a 1.3 milioni di euro.

Al quarto posto Everything Everywhere All At Once continua la sua corsa post-Oscar con altri 340 mila euro, con la seconda media della classifica e un totale di 2.1 milioni di euro. Chiude la top-five Il viaggio leggendario, che apre con 313 mila euro.

Da notare al settimo posto The Whale, che con 213 mila euro supera i tre milioni di euro, e all’ottavo posto l’evento Louis Tomlinson: All Of Those Voices, con 211 mila euro e un totale di 341 mila euro. Infine, al nono posto la nuova uscita Stranizza D’Amuri incassa 194 mila euro.

INCASSI ITALIA 23-26 MARZO 2023

1 – JOHN WICK 4: 2.093.876 / 2.093.876

2 – L’ULTIMA NOTTE DI AMORE: 441.424 / 2.564.780

3 – SHAZAM! FURIA DEGLI DEI: 385.490 / 1.375.970

4 – EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE: 340.603 / 2.177.660

5 – IL VIAGGIO LEGGENDARIO: 313.511 / 326.154

6 – CREED III: 230.660 / 6.645.212

7 – THE WHALE: 213.909 / 3.108.666

8 – LOUIS TOMLINSON: ALL OF THOSE VOICES: 211.202 / 341.324

9 – STRANIZZA D’AMURI: 194.040 / 196.199

10 – SCREAM VI: 186.004 / 1.668.155

Fonte: Cinetel

