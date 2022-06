Il weekend prosegue con ottimi incassi al box-office italiano, almeno per quanto riguarda le prime posizioni. Continua infatti la sfida tra due grandi blockbuster, ea continuare a dominare la classifica sabato con altri 705 mila euro, per un totale di quasi 2.5 milioni di euro in tre giorni.

Subito sotto, tiene molto bene Top Gun: Maverick, che incassa altri 482 mila euro e arriva così a 6.5 milioni di euro: oggi potrebbe superare i 7 milioni complessivi.

Terza posizione per Nostalgia, che raccoglie altri 78 mila euro e sale così a 839 mila euro complessivi. Subito sotto, Doctor Strange nel multiverso della follia incassa 55 mila euro e sale a 13.4 milioni di euro. Chiude la top-five Esterno notte – parte 1, con 12 mila euro e 443 mila euro complessivi.

INCASSI ITALIA 4 / 6 / 2022

JURASSIC WORLD: IL DOMINIO – € 705.428 / € 2.493.760 TOP GUN: MAVERICK – € 482.618 / € 6.507.041 NOSTALGIA – € 78.910 / € 839.513 DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA – € 54.923 / € 13.436.344 ESTERNO NOTTE – PARTE 1 – € 12.205 / € 443.803 SONIC 2 – IL FILM – € 12.029 / € 4.194.149 ALCARRAS – € 8.650 / € 82.891 LA DOPPIA VITA DI MADELEINE COLLINS – € 7.303 / € 18.127 IO E LULÙ – € 5.350 / € 366.913 ANIMALI FANTASTICI – I SEGRETI DI SILENTE – € 5.229 / € 8.415.756

Fonte: Cinetel