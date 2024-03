Ottimo weekend al box-office italiano, soprattutto grazie al ritorno dell’animazione blockbuster che ha riportato al cinema le famiglie dopo parecchio tempo. Sono 6.2 i milioni raccolti in quattro giorni, in crescita rispetto a un anno fa e non troppo distanti rispetto al pre-pandemia.

Kung Fu Panda 4 apre al primo posto con 3.4 milioni di euro, dopo l’ottimo esordio di giovedì anticipato dalle anteprime di domenica scorsa (che portano il totale a 3.8 milioni di euro). È il miglior esordio dell’anno (e da molti mesi a questa parte). Rispetto a Kung Fu Panda 3 la crescita è evidente: il film, uscito a marzo del 2016, incassò infatti 2.3 milioni di euro (chiudendo la sua corsa poco sopra gli otto milioni di euro). I primi due film uscirono invece a fine agosto, una finestra molto importante per l’animazione che garantisce grandi incassi.

Al secondo posto troviamo Dune – Parte Due, che tiene bene e incassa altri 528 mila euro in quattro giorni, portandosi a 9.1 milioni di euro: il traguardo dei dieci milioni di euro a fine corsa è credibile.

Apre al terzo posto May December, con 305 mila euro e una media di circa 900 euro. Quarta posizione invece per Race of Glory – Audi vs. Lancia, che incassa altri 304 mila euro e supera il milione complessivo. Chiude la top-five La zona d’interesse, che supera i 4 milioni di euro complessivi.

Tra le nuove uscite, Another End debutta all’ottavo posto: il film di Piero Messina incassa solo 141 mila euro in quattro giorni. In tutto questo, chiude la top-ten (e la sua corsa) Povere creature!, che nonostante sia disponibile in streaming ormai da dieci giorni si porta a casa altri 82 mila euro e supera definitivamente i nove milioni di euro.

INCASSI ITALIA 21-24 MARZO 2024

Kung Fu Panda 4: 3.474.314 euro; totale 3.858.786 euro Dune – Parte 2: 528.814 euro; totale 9.101.814 euro May December: 305.466 euro; totale 316.844 euro Race for Glory: 304.238 euro; totale 1.043.588 euro La Zona di Interesse: 293.220 euro; totale 4.151.465 euro Un Altro Ferragosto: 155.611 euro; totale 1.610.370 euro Imaginary: 148.706 euro; totale 519.766 euro Another End: 141.524 euro; totale 141.524 euro La Sala Professori: 116.203 euro; totale 1.073.522 euro Povere Creature!: 82.455 euro; totale 9.067.194 euro

Fonte: Cinetel

