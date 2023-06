Ottimi incassi al box-office italiano nella giornata del 2 giugno: la festività inaugura un weekend lungo che potrebbe avere risultati importanti al botteghino grazie allo “scontro” tra due importanti blockbuster e a una ricca offerta cinematografica anche per i film in tenitura. Oltre 2.2 i milioni di euro raccolti nella giornata di ieri, un dato un po’ superiore allo stesso giorno nel 2019.

In testa troviamo La Sirenetta, che torna in vetta con 833 mila euro, un incasso superiore a venerdì scorso (per via della festività). Complessivamente, il film Disney (che ha avuto ottimi infrasettimanali) sfiora i 7 milioni di euro. Evidentemente il passaparola è decisamente positivo.

Scende al secondo posto Spider-Man: Across the Spider-Verse, che incassa altri 693 mila euro, salendo così a ben 1.2 milioni di euro in due giorni. Ricordiamo che il primo film sfiorò i 3 milioni complessivi a fine corsa: una cifra che verosimilmente verrà superata entro il prossimo weekend.

Al terzo posto troviamo Fast X, che a debita distanza incassa 274 mila euro e sale a 10.4 milioni di euro.

Quarta posizione per Rapito, che incassa 133 mila euro e sale a quasi 800 mila euro. Al quinto posto The Boogeyman incassa 103 mila euro, salendo a 171 mila euro complessivi.

In fondo alla top-ten altre due uscite: Campioni, che incassa 11mila euro e sale a quasi 19 mila euro, e Blueback, che incassa 11 mila euro e sale a 18 mila euro complessivi.

INCASSI ITALIA 3 GIUGNO 2023

La Sirenetta: €833.403 / Totale: €6.918.065 Spider-Man: Across the Spider-Verse: €693.524 / Totale: €1.261.808 Fast X: €274.081 / Totale: €10.419.270 Rapito: €133.702 / Totale: €792.095 The Boogeyman: €103.048 / Totale: €171.672 Guardiani della Galassia Vol. 3: €70.877 / Totale: €10.566.201 Il Sol dell’Avvenire: €16.332 / Totale: €3.828.908 Super Mario Bros. – Il Film: €14.499 / Totale: €20.277.634 Campioni: €11.646 / Totale: €18.911 Blueback: €11.104 / Totale: €18.404

Fonte: Cinetel

