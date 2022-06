In quello che verrà ricordato come l’ultimo (si spera) giorno con l’obbligo di indossare le mascherine al cinema in Italia, Lightyear – La vera storia di Buzz ha fatto il suo debutto piazzandosi al primo posto in classifica. Il primo film Pixar a uscire in sala dall’inizio della pandemia ha raccolto 183 mila euro, battendo Jurassic World – Il dominio, che al secondo posto incassa altri 143 mila euro, salendo così a 5.6 milioni di euro. Chiude il podio Top Gun: Maverick, che continua la sua corsa con 136 mila euro e un totale ormai di quasi nove milioni di euro.

INCASSI ITALIA 15 / 6 / 2022

LIGHTYEAR – LA VERA STORIA DI BUZZ – € 183.784 / € 183.784 JURASSIC WORLD – IL DOMINIO – € 143.861 / € 5.663.425 TOP GUN: MAVERICK – € 136.728 / € 8.952.586 JUJUTSU KAISEN 0 – THE MOVIE – € 100.064 / € 980.196 ESTERNO NOTTE – PARTE 2 – € 12.939 / € 140.008 NOSTALGIA – € 11.046 / € 1.135.179 THE OTHER SIDE – € 9.655 / € 101.711 IL GIORNO PIÙ BELLO – € 5.859 / € 85.895 NEL MIO NOME – € 5.719 / € 15.045 LO CHIAMAVANO TRINITÀ – € 4.222 / € 46.646

Fonte: Cinetel