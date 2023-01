Incassi Italia: Me contro Te il film – Missione Giungla batte Avatar 2 giovedì!

È Me contro Te il film – Missione Giungla il primo film a battere Avatar: la via dell’acqua al box-office italiano da quando il film di James Cameron è uscito al cinema a dicembre. Il quarto episodio delle avventure cinematografiche dei due youtuber è uscito ieri debuttando con 238 mila euro, ottenendo la miglior media per sala e lasciando presagire un ottimo weekend. Comprese le anteprime, la pellicola sfiora quindi i 300 mila euro complessivi.

Ricordiamo che il terzo film aveva debuttato con circa 400 mila euro a Capodanno 2022, mentre il secondo film aveva raccolto 811 mila euro in pieno agosto 2021. Il primo film, uscito il 17 gennaio 2020, raccolse 1.1 milioni di euro.

Seconda posizione per Avatar 2, quindi, che incassa altri 90 mila euro e sale a 40.9 milioni di euro: entro la fine del weekend dovrebbe superare i 42 milioni.

Al terzo posto debutta Babylon, con 88 mila euro, mentre scende al quarto posto Grazie ragazzi, che incassa 40 mila euro e sale a 988 mila euro (il film ha visto un incremento di sale questa settimana). Quinta posizione per Le otto montagne, con 31 mila euro e un totale di 4.7 milioni di euro.

Debuttano fuori top-ten le altre novità della settimana, tra cui Io vivo altrove! (6100 euro), Anche io – She Said (5500 euro) e L’innocente (5574 euro).

INCASSI ITALIA 19 GENNAIO 2023

ME CONTRO TE IL FILM – MISSIONE GIUNGLA – € 238.864 / € 296.519 AVATAR – LA VIA DELL’ACQUA – € 90.316 / € 40.932.844 BABYLON – € 88.397 / € 88.397 GRAZIE RAGAZZI – € 40.227 / € 988.483 LE OTTO MONTAGNE – € 31.528 / € 4.759.974 M3GAN – € 20.854 / € 1.844.000 TRE DI TROPPO – € 17.690 / € 3.996.379 THE FABELMANS – € 13.846 / € 2.640.811 IL GATTO CON GLI STIVALI 2 – € 7.850 / € 5.438.410 IL GRANDE GIORNO – € 7.713 / € 6.958.837

Fonte: Cinetel