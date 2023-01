Incassi Italia: Me contro Te in testa sabato, Il grande giorno supera i 7 milioni

È Me contro Te il film – Missione Giungla a guidare la classifica italiana di sabato 21 gennaio: il film Warner Bros incassa 800 mila euro, con una media oltre i 600 euro per sala e un totale di 573 mila euro in tre giorni più le anteprime. Al secondo posto troviamo Avatar: la via dell’acqua, che incassa altri 512 mila euro e sale a 41.6 milioni di euro.

Al terzo posto Babylon raccoglie 319 mila euro, portandosi a 540 mila euro in tre giorni. Quarta posizione per Grazie ragazzi, che incassa 240 mila euro e sale a 1.3 milioni di euro complessivi.

Da notare che Il grande giorno, al decimo posto, ha finalmente superato i 7 milioni di euro complessivi, avvicinandosi molto ai 7.5 milioni di Odio l’estate.

INCASSI ITALIA 22 GENNAIO 2023

ME CONTRO TE IL FILM – MISSIONE GIUNGLA – € 800.287 / € 1.375.223 AVATAR – LA VIA DELL’ACQUA – € 512.527 / € 41.626.793 BABYLON – € 319.302 / € 540.137 GRAZIE RAGAZZI – € 240.240 / € 1.309.507 TRE DI TROPPO – € 155.472 / € 4.197.564 LE OTTO MONTAGNE – € 139.892 / € 4.957.005 M3GAN – € 123.684 / € 2.013.858 IL GATTO CON GLI STIVALI 2 – € 79.756 / € 5.534.536 THE FABELMANS – € 73.207 / € 2.740.355 IL GRANDE GIORNO – € 61.824 / € 7.044.017

Fonte: Cinetel