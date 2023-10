Il franchise di Me contro Te è inarrestabile: il nuovo film è infatti balzato in testa alla classifica italiana (come avevamo previsto) nella giornata di sabato, incassando 688 mila euro. Ecco quindi che complessivamente ha raccolto quasi 1.2 milioni di euro, e dovrebbe posizionarsi in testa anche nella classifica complessiva del weekend.

Scende quindi al secondo posto, ma per pochissimo, Killers of the Flower Moon: il film di Martin Scorsese (che dura tre ore e mezza, lo ricordiamo, e quindi ha anche meno spettacoli) incassa 677 mila euro, salendo così a quasi 1.2 milioni di euro. La sfida con Me contro Te per guidare il weekend, dicevamo, si giocherà tutta sui dati della domenica.

Al terzo posto troviamo la proiezione-evento di Ritorno al Futuro, che incassa 441 mila euro. Al quarto posto L’ultima volta che siamo stati bambini incassa 170 mila euro e sale a 835 mila euro, mentre L’esorcista – il credente al quinto posto incassa 157 mila euro e sale a 2.6 milioni di euro.

INCASSI ITALIA 21 OTTOBRE 2023

ME CONTRO TE IL FILM – VACANZE IN TRANSILVANIA – €688.908 (Totale: €1.197.042) KILLERS OF THE FLOWER MOON – €677.169 (Totale: €1.191.081) RITORNO AL FUTURO DAY 2023 – €441.879 (Totale: €441.879) L’ULTIMA VOLTA CHE SIAMO STATI BAMBINI – €170.173 (Totale: €835.578) L’ESORCISTA – IL CREDENTE (THE EXORCIST: BELIEVER) – €157.615 (Totale: €2.670.379) ASSASSINIO A VENEZIA (A HAUNTING IN VENICE) – €115.352 (Totale: €8.079.943) DOGMAN – €115.033 (Totale: €847.497) TAYLOR SWIFT – THE ERAS TOUR – €79.069 (Totale: €912.777) TALK TO ME – €75.099 (Totale: €2.065.490) PAW PATROL: IL SUPER FILM – €61.254 (Totale: €1.699.587)

Fonte: Cinetel

