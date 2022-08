Incassi Italia: Minions 2 batte le nuove uscite e si avvicina agli 8 milioni

Nonostante le nuove uscite, è Minions 2: come Gru diventa cattivissimo a dominare la classifica italiana giovedì 25 agosto. Il film d’animazione incassa altri 364 mila euro, portandosi così a 7.8 milioni di euro, e con i dati di oggi supererà la soglia degli otto milioni di euro, puntando ai dieci all’inizio della settimana prossima.

Apre al secondo posto Bullet Train, con 144 mila euro, mentre al terzo posto un’altra nuova uscita, Crimes of the Future: il film di David Cronenberg incassa 40 mila euro e sale a 99 mila euro in due giorni.

Al quarto posto scende Nope, che con 18 mila euro sale a 852 mila euro. Chiude la top-five Top Gun: Maverick, con 16 mila euro e un totale di 12.4 milioni di euro.

Al sesto posto Men incassa 15 mila euro, per un totale di 30 mila euro in due giorni. Altra nuova uscita in nona posizione: Giorni d’estate incassa poco più di tremila euro, che salgono a quasi settemila con le anteprime.

INCASSI ITALIA 25/8/2022

MINIONS 2 – COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO – € 364.393 / € 7.853.145 BULLET TRAIN – € 144.860 / € 144.860 CRIMES OF THE FUTURE – € 40.966 / € 144.860 NOPE – € 17.969 / € 852.345 TOP GUN: MAVERICK – € 16.277 / € 12.458.654 MEN – € 15.529 / € 30.361 THOR: LOVE AND THUNDER – € 13.826 / € 10.601.521 ELVIS – € 4.799 / € 3.097.688 GIORNI D’ESTATE – € 3.349 / € 6.927 ENCANTO – € 2.770 / € 4.684.042

Fonte: Cinetel