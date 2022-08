Incassi Italia: Minions 2 vola subito in testa con un milione e mezzo giovedì

Come prevedibile, l’uscita di Minions 2: come Gru diventa cattivissimo ha riportato aria nei polmoni dei cinema italiani dopo settimane di incassi ai minimi. Era successo con i tre giorni di anteprime, è successo ieri con l’uscita ufficiale. Ecco quindi che il film d’animazione ha raccolto ben 1.5 milioni di euro, portandosi a un totale di tre milioni di euro e promettendo di dominare l’intero weekend.

Seconda posizione per Nope, che tiene benissimo e raccoglie altri 71 mila euro, per un totale di 473 mila euro incassati finora. Torna al terzo posto Thor: Love and Thunder, che incassa altri 51 mila euro e sale a 10.3 milioni complessivi.

Quarto posto per Top Gun: Maverick, che incassa 50 mila euro e sale così a 12.2 milioni di euro, mentre chiude la top five Elvis, che raggiunge i 3 milioni di euro complessivi.

Tra le nuove uscite apre al sesto posto Il pataffio, con 15 mila euro.

INCASSI ITALIA 18 / 8 / 2022