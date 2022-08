Come vi segnalavamo ieri, basta l’uscita di un film di richiamo a risollevare il box-office in Italia, anche se siamo quasi a Ferragosto. La speranza è che le anteprime di Minions 2: come Gru diventa cattivo diano un impulso poi a Nope, da oggi nelle sale. Ieri il film d’animazione ha raccolto altri 398 mila euro tenendo bene sul primo giorno e salendo così a quasi un milione di euro in due giorni, per la precisione 964 mila euro. Sono ottime premesse per quella che immaginiamo sarà un’uscita di successo il 18 agosto, e che seguiremo da vicino.

Seconda posizione per Thor: Love and Thunder, con 30 mila euro e un totale di 9.9 milioni di euro (oggi dovrebbe superare finalmente i 10 milioni). Chiude il podio Top Gun: Maverick, con 15 mila euro e un totale di quasi 11.9 milioni di euro.

Fonte: Cinetel