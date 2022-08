Incassi Italia: Minions 2 sale a un milione e mezzo, Nope apre al secondo posto

Terzo giorno di anteprime per Minions 2: come Gru diventa cattivissimo in Italia: mercoledì il film d’animazione della Illumination è cresciuto nuovamente, raccogliendo altri 456 mila euro. Il totale in tre giorni sale quindi a un milione e mezzo di euro: ottime premesse per il lancio del film che avverrà il 18 agosto.

Mercoledì è uscito anche Nope, che ha iniziato il suo percorso con le anteprime nelle quali ha raccolto 51 mila euro. Insieme i due film distribuiti da Universal Pictures hanno contribuito a portare gli incassi della giornata a 626 mila euro – addirittura in crescita rispetto allo stesso giorno del 2019. Come al solito, sono i nuovi titoli di richiamo a portare il pubblico in sala.

A debita distanza, al terzo posto, troviamo Thor: Love and Thunder con 34 mila euro: il cinecomic dei Marvel Studios supera finalmente i 10 milioni complessivi. La classifica prosegue con Top Gun: Maverick, che incassa 23 mila euro e sale a 11.9 milioni di euro, ed Elvis, con 11 mila euro e un totale di 2.8 milioni di euro.

