Come previsto, è Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte Uno a dominare la classifica italiana mercoledì 12 luglio. Il film di Christopher McQuarrie apre in testa con 321 mila euro, un esordio incoraggiante con una media vicina agli 800 euro. Il film precedente aveva aperto con una cifra simile, 376 mila euro, ma era la fine di agosto del 2018, quindi un periodo di ritorno in sala. Inoltre, aveva chiuso il suo primo weekend al secondo posto (sotto Hotel Transylvania 3) con 1.9 milioni di euro e un totale di 2.2 milioni di euro in cinque giorni, in linea con Rogue Nation, il capitolo precedente. L’impressione è che questo settimo film possa fare meglio.

Seconda posizione al box-office italiano per Indiana Jones e il quadrante del destino, che incassa 104 mila euro e sale a 4.4 milioni di euro, mentre al terzo posto troviamo Elemental con 68 mila euro e un totale di 4.5 milioni di euro.

Al quarto posto Insidious: la porta rossa incassa altri 66 mila euro, portandosi a 819 mila euro, mentre chiude la top-five Il Signore degli Anelli: la compagnia dell’anello, con 50 mila euro: si chiude quindi con 157 mila euro questa riedizione di tre giorni.

INCASSI ITALIA 12 LUGLIO 2023

Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno – €320.881 / €320.881 Indiana Jones e il Quadrante del Destino – €104.967 / €4.405.701 Elemental – €68.982 / €4.576.070 Insidious – La Porta Rossa – €66.579 / €819.380 Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell’Anello – Theatrical Version 4K – WB 100th Anniversary – €50.155 / €157.064 Ruby Gillman, la Ragazza con i Tentacoli – €42.830 / €532.746 Hypnotic – €19.767 / €155.091 Ponyo sulla Scogliera – €18.149 / €161.228 Il Sol dell’Avvenire – €8.258 / €4.010.251 Raffa – €8.028 / €80.872

Fonte: Cinetel

