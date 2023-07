È Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte Uno a dominare il weekend al box-office italiano: l’offerta cinematografica ricca sta garantendo incassi in crescita anche questo mese rispetto all’anno scorso. In quattro giorni sono stati infatti raccolti 3.3 milioni di euro, di cui 1.3 sono andati proprio a Mission: Impossible 7, che in cinque giorni ha poi sfiorato gli 1.7 milioni di euro. Rispetto ai quasi 2 milioni di Fallout è un calo comprensibile (uscì a fine agosto del 2018), e probabilmente avrà gambe più lunghe avendo davanti a sé settimane meno cariche.

Seconda posizione per Indiana Jones e il quadrante del destino, che incassa altri 481 mila euro e sale a quasi 4.9 milioni di euro. Terza posizione per Elemental, che tiene ancora bene e incassa 365 mila euro, sfiorando i cinque milioni complessivi.

Quarta posizione per Insidious – La porta rossa, con 267 mila euro e un totale sopra il milione di euro. Chiude la top-five l’animazione di Ruby Gillman – La ragazza con i tentacoli, che incassa 185 mila euro e sale a 718 mila euro complessivi.

Per il resto da notare al nono posto La Sirenetta, che pian piano si sta avvicinando ai 12 milioni di euro finali.

INCASSI ITALIA 13-16 LUGLIO 2023

Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte Uno – 1.364.437 euro / 1.689.284 euro Indiana Jones e il quadrante del destino – 481.791 euro / 4.888.481 euro Elemental – 365.168 euro / 4.942.143 euro Insidious: La porta rossa – 267.111 euro / 1.086.797 euro Ruby Gillman, la ragazza con i tentacoli – 185.006 euro / 718.020 euro Hypnotic – 94.235 euro / 249.326 euro Kiki – consegne a domicilio – 79.461 euro / 79.461 euro Spider-Man: Across the Spider-Verse – 36.714 euro / 6.364.612 euro La Sirenetta – 25.847 euro / 11.938.673 euro Le mie ragazze di carta – 23.417 euro / 26.625 euro

Fonte: Cinetel

