Incassi Italia: Nope apre al primo posto giovedì!

Come previsto, Nope ha debuttato al primo posto in classifica giovedì in Italia: il film di Jordan Peele ha raccolto 72 mila euro, piazzandosi al primo posto dopo essersi posizionato al secondo posto con le anteprime di mercoledì. Complessivamente gli incassi del film salgono quindi a 124 mila euro. Minions 2, nel frattempo, ha concluso la sua tre giorni di anteprime, e ora dovrà aspettare il 18 agosto per uscire ufficialmente.

Apre al secondo posto Il castello errante di Howl: il film di Miyazaki, riportato al cinema da Lucky Red nell’ambito della rassegna estiva sui film Ghibli, incassa 37 mila euro. Chiude il podio Thor: Love and Thunder, con 34 mila euro e un totale di dieci milioni di euro.

Fonte: Cinetel