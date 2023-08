Ottima tenuta per Oppenheimer in Italia anche nel primo infrasettimanale dopo il weekend d’esordio: il film di Christopher Nolan ieri ha incassato 1.3 milioni di euro (con una media oltre i tremila euro per sala), superando un importante traguardo, quello dei dieci milioni di euro in soli sei giorni. Complessivamente ha raggiunto quindi i 10.2 milioni di euro.

Seconda posizione lunedì per La casa dei fantasmi, che con 144 mila euro arriva a 1.2 milioni di euro, mentre chiude il podio Barbie, con 138 mila euro e un totale di 30.3 milioni di euro.

OPPENHEIMER – €1.300.075 – Tot. €10.229.170 LA CASA DEI FANTASMI – €144.657 – Tot. €1.237.137 BARBIE – €138.911 – Tot. €30.369.721 SHARK 2 – L’ABISSO – €42.963 – Tot. €5.133.594 BLUE BEETLE – €31.570 – Tot. €942.411 SI ALZA IL VENTO – €27.298 – Tot. €113.765 ELEMENTAL – €18.004 – Tot. €6.692.150 I PEGGIORI GIORNI – €12.492 – Tot. €632.140 MASTANEY – €11.991 – Tot. €61.439 LA BELLA ESTATE – €10.525 – Tot. €103.502

Fonte: Cinetel

