È Oppenheimer a guidare la classifica italiana del primo weekend di settembre: il film di Christopher Nolan perde solo il 30%, incassando 4.8 milioni di euro e salendo così a 17.8 milioni di dollari: è già uno dei maggiori incassi dall’inizio della pandemia, e punta a superare Super Mario Bros. – il film a breve.

Seconda posizione per The Equalizer 3 – Senza tregua, che apre con 669 mila euro, salendo a 851 mila euro in cinque giorni. Altra nuova uscita al terzo posto: Tartarughe Ninja – Caos mutante debutta con 560 mila euro, che diventano 743 mila euro in cinque giorni.

Tra le altre nuove uscite, Jeanne Du Barry – La favorita del re incassa 409 mila euro, salendo a 550 mila euro complessivi, mentre il veneziano L’ordine del tempo apre al settimo posto con 182 mila euro. Nuove uscite anche all’ottavo e nono posto: Una commedia pericolosa apre con 108 mila euro, e sale a 151 mila euro complessivi, mentre Manodopera apre con 49 mila euro e sale a 53 mila euro complessivi.

INCASSI ITALIA 31 AGOSTO – 3 SETTEMBRE 2023

OPPENHEIMER – €4.832.145 – €17.877.979 THE EQUALIZER 3 – SENZA TREGUA – €669.103 – €851.771 TARTARUGHE NINJA: CAOS MUTANTE – €560.609 – €743.478 LA CASA DEI FANTASMI – €438.450 – €1.969.501 BARBIE – €429.030 – €31.113.032 JEANNE DU BARRY – LA FAVORITA DEL RE – €409.586 – €550.707 L’ORDINE DEL TEMPO – €182.076 – €182.076 UNA COMMEDIA PERICOLOSA – €108.862 – €151.019 MANODOPERA – €49.707 – €53.753 SHARK 2 – L’ABISSO – €48.654 – €5.249.655

Fonte: Cinetel

