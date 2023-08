L’Italia è stato uno dei pochi paesi in cui Oppenheimer è uscito scorporato rispetto a Barbie, e la strategia sembra aver funzionato egregiamente per entrambi, come dimostrano i dati del weekend che si è appena concluso, l’ultimo del mese di agosto.

Il film di Christopher Nolan ha infatti raccolto 6.8 milioni di euro in quattro giorni, che salgono a ben 8.9 milioni nei cinque giorni (è uscito mercoledì 23 agosto). Si tratta di un dato straordinario, non solo per il periodo ma in generale, soprattutto se si pensa al fatto che il film di Christopher Nolan dura tre ore. Le possibilità che superi di gran lunga i 20 milioni di euro ci sono tutte, una degna chiusura per la migliore estate cinematografica di sempre.

Al secondo posto in classifica troviamo un’altra nuova uscita, La casa dei fantasmi, che incassa 875 mila euro e sale a un milione di euro in cinque giorni (è uscito mercoledì).

Chiude il podio Barbie, che con 645 mila euro supera i 30 milioni di euro, un traguardo tagliato (Zalone a parte) solo da film come Avatar e Avatar 2, Il re leone, Alice in Wonderland e Avengers: Endgame negli ultimi anni. A breve batterà Avengers: Endgame e Alice in Wonderland.

Quarta posizione per Shark 2 – L’abisso, con 217 mila euro e un totale di quasi 5.1 milioni di euro, mentre chiude la top-five Blue Beetle, che perde terreno e incassa 195 mila euro, per un totale di 910 mila euro.

In top-ten si distinguono anche Si alza il vento, con 86 mila euro in quattro giorni, La bella estate, con 59 mila euro e un totale di 92 mila euro, e l’indiano Mastaney con quasi 50 mila euro.

INCASSI ITALIA 24-27 AGOSTO 2023

OPPENHEIMER – €6.877.264 – Tot. €8.923.000 LA CASA DEI FANTASMI – €875.177 – Tot. €1.089.939 BARBIE – €645.018 – Tot. €30.229.587 SHARK 2 – L’ABISSO – €217.431 – Tot. €5.090.591 BLUE BEETLE – €195.577 – Tot. €910.629 ELEMENTAL – €109.007 – Tot. €6.674.147 SI ALZA IL VENTO – €86.387 – Tot. €86.387 I PEGGIORI GIORNI – €78.435 – Tot. €619.335 LA BELLA ESTATE – €59.085 – Tot. €92.976 MASTANEY – €49.448 – Tot. €49.448

Fonte: Cinetel

