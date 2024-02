In un weekend povero di nuove uscite di rilievo, sono i film in tenitura a dominare il box-office italiano, con Povere creature! che guida la classifica (per un soffio) con 1.8 milioni di euro e un totale di 4.7 milioni di euro.

Subito sotto, Tutti tranne te incassa quasi 1.8 milioni di euro, dopo essere salito in testa venerdì e sabato (ma domenica è stato superato nuovamente da Povere creature!). Complessivamente la commedia con Glen Powell e Sydney Sweeney ha raccolto 3.7 milioni di euro.

Chiude il podio I soliti idioti 3 – Il ritorno, con 769 mila euro e un totale di 3.1 milioni di euro.

Al quarto posto Argylle – La super spia debutta con soli 402 mila euro, mentre chiude la top-five Perfect Days, che incassa 372 mila euro e sale a 4.3 milioni complessivi.

La classifica prosegue con film in tenitura, tra cui Pare parecchio Parigi che al sesto posto sfiora i tre milioni complessivi. L’altra nuova uscita in top-ten, The Warrior – The Iron Claw, debutta al nono posto con soli 194 mila euro.

INCASSI ITALIA 1-4 FEBBRAIO 2024

Povere Creature!: 1.845.453 euro; totale 4.705.105 euro Tutti Tranne Te: 1.792.650 euro; totale 3.725.569 euro I Soliti Idioti 3 – Il Ritorno: 768.923 euro; totale 3.155.335 euro Argylle – La Super Spia: 402.580 euro; totale 402.588 euro Perfect Days: 372.823 euro; totale 4.336.431 euro Pare Parecchio Parigi: 341.885 euro; totale 2.917.184 euro The Holdovers – Lezioni di Vita: 310.309 euro; totale 1.588.627 euro Dieci Minuti: 277.128 euro; totale 656.909 euro The Warrior – The Iron Claw: 194.874 euro; totale 194.874 euro Il Fantasma di Canterville: 148.930 euro; totale 692.590 euro

Fonte: Cinetel

