È Il regno del pianeta delle scimmie a mantenersi in testa alla classifica italiana venerdì 17 maggio: il film di Wes Ball incassa 118mila euro e sale a un totale di 1,5 milioni di euro. If – Gli amici immaginari rimane al secondo posto con 105 mila euro e un totale di 162 mila euro: da notare come si sta avvicinando alla prima posizione che potrebbe conquistare già oggi. Al terzo posto, più distante, Abigail incassa quasi 60 mila euro e supera i 100 mila euro complessivi.

Quarta posizione per La profezia del male (Tarot), che incassa 53 mila euro e sale a 648 mila euro complessivi. Chiude la top five Challengers con 48 mila euro totale di 3,8 milioni di euro.

L’altra nuova uscita in top ten si trova al decimo posto: è Una storia nera con 13.500 euro e un totale di 22 mila euro.

INCASSI ITALIA 17 MAGGIO 2024

1. Il regno del pianeta delle scimmie – €118,538 (incasso giornaliero) – Totale: €1,586,269

2. If – Gli amici immaginari – €105,413 (incasso giornaliero) – Totale: €162,884

3. Abigail – €59,068 (incasso giornaliero) – Totale: €102,406

4. La profezia del male (Tarot) – €53,856 (incasso giornaliero) – Totale: €648,473

5. Challengers – €48,255 (incasso giornaliero) – Totale: €3,824,487

6. The Fall Guy – €39,248 (incasso giornaliero) – Totale: €1,768,163

7. Il segreto di Liberato – €26,487 (incasso giornaliero) – Totale: €976,585

8. Il gusto delle cose (La passion de Dodin Bouffant) – €22,758 (incasso giornaliero) – Totale: €232,189

9. Garfield – Una missione gustosa – €15,519 (incasso giornaliero) – Totale: €1,695,068

10. Una storia nera – €13,350 (incasso giornaliero) – Totale: €22,722

Fonte: Cinetel

