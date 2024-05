Un altro weekend senza un film che superi il milione di euro al box-office italiano: calano ancora, infatti, gli incassi rispetto a un anno fa, con un totale di soli 4.1 milioni di euro in quattro giorni. Pesa l’assenza di un film Marvel, come negli Stati Uniti.

A guidare la classifica Il regno del pianeta delle scimmie, che incassa 961 mila euro e grazie all’uscita di mercoledì sale a 1.1 milioni di euro. Si tratta di un dato non troppo lontano dagli 1.1 milioni (in quattro giorni) raccolti da The War – Il pianeta delle scimmie nel 2017, ma all’epoca era metà luglio. Il film chiuse la sua corsa a 3.7 milioni complessivi.

Seconda posizione per un altro evento, dopo il successo di Sarò con te: Il segreto di Liberato incassa 661 mila euro, che diventano 685 mila con le anteprime. È un dato importante soprattutto se si vede la media per sala, la migliore della classifica (quasi 2300 euro).

Al terzo posto troviamo La profezia del male (Tarot): l’horror parte abbastanza bene, in proporzione ai risultati del film negli Stati Uniti, con 430 mila euro.

Challengers scende al quarto posto e incassa altri 346 mila euro, salendo a 3.6 milioni di euro. Cala al quinto posto nel suo secondo weekend The Fall Guy, con 281 mila euro e un totale di 1.6 milioni di euro.

Frena anche Garfield – Una missione gustosa, che incassa altri 265 mila euro e sale a 1.6 milioni complessivi. Segue Sarò con te, che continua la sua corsa con 250 mila euro e sale a quasi 1.3 milioni di euro. All’ottavo posto troviamo la nuova uscita Il gusto delle cose, con 145 mila euro, seguito da Mother’s Instinct, che apre con 101 mila euro. Chiude la top-ten Confidenza, che arriva a un milione e mezzo.

INCASSI ITALIA 9-12 MAGGIO 2024

Il regno del pianeta delle scimmie – €961,934 (Weekend) – Totale: €1,118,598 Il segreto di Liberato – €661,479 (Weekend) – Totale: €685,106 La profezia del male – €430,787 (Weekend) – Totale: €430,787 Challengers – €346,061 (Weekend) – Totale: €3,623,761 The Fall Guy – €281,419 (Weekend) – Totale: €1,629,440 Garfield – Una missione gustosa – €265,750 (Weekend) – Totale: €1,616,429 Sarò con te – €250,062 (Weekend) – Totale: €1,280,337 Il gusto delle cose – €144,940 (Weekend) – Totale: €144,940 Mother’s Instinct – €101,175 (Weekend) – Totale: €103,963 Confidenza – €100,821 (Weekend) – Totale: €1,570,161

Fonte: Cinetel

