Crescono (finalmente!) gli incassi al box-office italiano: sabato 19 febbraio le presenze in sala sono infatti salite a quasi 300 mila, con 2.1 milioni di euro raccolti al botteghino.domina la classifica, raccogliendo da solo quasi un milione di euro – per la precisione 962 mila euro. In tre giorni il film con Tom Holland ha incassato 1.7 milioni di euro.

Al secondo posto, buon risultato anche per Assassinio sul Nilo, che sfiora il mezzo milione di euro salendo così a 3.2 milioni di euro. Ennio, al terzo posto, raccoglie 237 mila euro e sale a 724 mila euro complessivi.

Al quarto posto troviamo Marry Me – Sposami, con 95 mila euro e un totale di 741 mila euro. Al quinto posto Spider-Man: No Way Home incassa 63 mila euro e arriva a 24.3 milioni di euro complessivi.

Le altre nuove uscite: scende al decimo posto Leonora addio, con 19 mila euro e un totale di 32 mila euro.

INCASSI ITALIA 19 / 2 / 2022

UNCHARTED – € 962.796 / € 1.696.058 ASSASSINIO SUL NILO – € 494.799 / € 3.180.503 ENNIO – € 237.067 / € 724.699 MARRY ME – SPOSAMI – € 95.068 / € 741.778 SPIDER-MAN: NO WAY HOME – € 63.002 / € 24.349.045 IL LUPO E IL LEONE – € 60.061 / € 2.034.392 LA FIERA DELLE ILLUSIONI – NIGHTMARE ALLEY – € 52.980 / € 1.688.054 ME CONTRO TE IL FILM – PERSI NEL TEMPO – € 24.687 / € 3.406.944 AFTER LOVE – € 23.229 / € 134.421 LEONORA ADDIO – € 19.715 / € 32.262

Fonte: Cinetel