Esordio molto incoraggiante per La Sirenetta al box-office italiano mercoledì 24 maggio: il film della Disney ha debuttato infatti con 634 mila euro, una cifra praticamente identica a quella di Ant-Man: and the Wasp: Quantumania qualche mese fa e di poco inferiore ai 750 mila euro di Aladdin nel 2019. Trattandosi di un film per famiglie non particolarmente frontloaded, è un dato molto interessante se si pensa che nel weekend verosimilmente ci sarà un forte rimbalzo.

Al secondo posto, continua la sua corsa Fast X, con altri 341 mila euro (una tenuta encomiabile negli infrasettimanali) e un totale di 7.7 milioni di euro in una settimana.

Al terzo posto, ben distante, Guardiani della Galassia Vol. 3 incassa 61 mila euro e sfiora i 10 milioni complessivi, che supererà oggi. Al quarto posto l’evento di Makoto Shinkai Night, con 42 mila euro, mentre chiude la top-five Il sol dell’avvenire: il film di Nanni Moretti non ha avuto un particolare rimbalzo per via di Cannes (ma un eventuale premio potrebbe cambiare tutto), e sale a 3.7 milioni di euro.

INCASSI ITALIA 24 MAGGIO 2023

La Sirenetta (The Little Mermaid): €634,796 – Tot. €634,818 Fast X: €341,036 – Tot. €7,701,730 Guardiani Della Galassia Vol. 3 (Guardians of the Galaxy Vol. 3): €61,498 – Tot. €9,981,778 Makoto Shinkai Night (Il Giardino Delle Parole + Your Name.): €42,123 – Tot. €87,484 Il Sol Dell’ Avvenire: €9,299 – Tot. €3,718,277 Royal Opera House 2022/2023: €7,715 – Tot. €120,928 La Quattordicesima Domenica Del Tempo Ordinario: €6,704 – Tot. €794,220 Super Mario Bros – Il Film (The Super Mario Bros. Movie): €6,522 – Tot. €20,172,812 Ritorno a Seoul (Retour a Seoul): €6,212 – Tot. €189,515 Book Club 2 – Il Capitolo Successivo (Book Club 2: The Next Chapter): €5,401 – Tot. €449,684

Fonte: Cinetel

