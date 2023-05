È La Sirenetta a guidare la classifica italiana di venerdì 26 maggio al box-office italiano: il film Disney in live action raccoglie altri 728 mila euro (con la miglior media per sala), portandosi a quasi 1.9 milioni di euro in tre giorni. Trattandosi di un film per famiglie, sabato e domenica dovremmo assistere a una bella accelerata, e non è da escludere che La Sirenetta chiuda il weekend di cinque giorni abbondantemente sopra i cinque milioni.

Al secondo posto, tiene bene Fast X, con altri 402 mila euro e un totale di 8.3 milioni di euro: si tratta di un ottimo risultato che non viene penalizzato dalla concorrenza con La Sirenetta. A questo punto il film può ambire a superare i dieci milioni di euro entro la fine del weekend.

Chiude il podio Guardiani della Galassia Vol. 3, che incassa 74 mila euro e sale a 10.1 milioni di euro complessivi.

Al quarto posto Rapito incassa 72 mila euro e sale a 130 mila euro in due giorni, mentre chiude la top-five Renfield con 25 mila euro e un totale di 42 mila euro in due giorni.

INCASSI ITALIA 26 MAGGIO 2023

La Sirenetta (The Little Mermaid): €728,772 – Tot. €1,861,158 Fast X: €402,530 – Tot. €8,371,492 Guardiani Della Galassia Vol. 3 (Guardians of the Galaxy Vol. 3): €74,443 – Tot. €10,098,910 Rapito: €72,375 – Tot. €130,022 Renfield: €25,202 – Tot. €42,193 Il Sol Dell’ Avvenire: €12,714 – Tot. €3,740,093 Daliland: €11,293 – Tot. €20,606 Sanctuary – Lui Fa Il Gioco. Lei Fa Le Regole: €8,425 – Tot. €17,819 Super Mario Bros – Il Film (The Super Mario Bros. Movie): €6,504 – Tot. €20,182,654 Ritorno A Seoul (Retour A Seoul): €5,269 – Tot. €197,619

