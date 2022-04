LEGGI – la recensione

guida gli incassi di venerdì 8 aprile in Italia con 219 mila euro: il film per tutta la famiglia sale così a 405 mila euro in due giorni (incluse le anteprime) e si prepara a dominare il weekend.

Seconda posizione, a debita distanza, per Morbius che incassa altri 108 mila euro, per un totale di 2.1 milioni di euro.

Al terzo posto un altro film per famiglie: l’animazione di Troppo cattivi incassa 43 mila euro, salendo a 1.5 milioni di euro.

La classifica prosegue con The Batman (a 9.8 milioni di euro) e Corro da te (a 2 milioni di euro), mentre le nuove uscite sono C’mon C’mon al sesto posto con 21 mila euro (34 mila complessivi) e La figlia oscura al settimo con 16 mila euro (26 mila complessivi).

INCASSI ITALIA 8 / 4 / 2022

SONIC 2 – IL FILM – € 219.671 / € 405.129 MORBIUS – € 108.178 / € 2.110.767 TROPPO CATTIVI – € 43.093 / € 1.579.865 THE BATMAN – € 29.437 / € 9.834.088 CORRO DA TE – € 27.782 / € 2.033.119 C’MON C’MON – € 21.123 / € 34.021 LA FIGLIA OSCURA – € 16.899 / € 26.923 UNA VITA IN FUGA – € 15.235 / € 303.838 SPENCER – € 13.537 / € 732.725 LICORICE PIZZA – € 11.286 / € 1.231.878

Fonte: Cinetel