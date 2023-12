Per un soffio, è Wish a guidare la classifica italiana di venerdì 29 dicembre: il film Disney Animation sale per la prima volta in testa e incassa 503 mila euro, portandosi così a 4.1 milioni di euro.

Al secondo posto troviamo Wonka, che incassa 502 mila euro (quindi veramente un soffio). Il film di Paul King ha superato i nove milioni di euro, e tra oggi e domani supererà il traguardo dei 10 milioni di euro.

Terzo posto per Come può uno scoglio, che incassa 316 mila euro, portandosi a un totale di 685 mila euro.

Al quarto posto Aquaman e il regno perduto incassa 266 mila euro, per un totale di 3 milioni di euro. Chiude la top-five C’è ancora domani, con 204 mila euro e un totale di 32.4 milioni di euro.

INCASSI ITALIA 29 DICEMBRE 2023

Wish: €503.633, Totale: €4.149.416 Wonka: €502.472, Totale: €9.009.699 Come Può Uno Scoglio: €316.371, Totale: €685.211 Aquaman e il Regno Perduto (Aquaman and the Lost Kingdom): €266.563, Totale: €3.074.019 C’è Ancora Domani: €204.405, Totale: €32.455.023 Santocielo: €164.841, Totale: €4.181.264 Ferrari: €122.012, Totale: €2.713.368 One Life: €87.943, Totale: €743.477 Foglie al Vento (Fallen Leaves): €54.056, Totale: €517.771 Prendi il Volo (Migration): €44.808, Totale: €2.621.422

Fonte: Cinetel

