Il 2024 si apre con cinque milioni di euro di incassi al box-office italiano e 658 mila presenze: in crescita del 26% rispetto al 2023 e del 109% rispetto al 2022, ma sempre in calo di circa il 30% rispetto al triennio pre-pandemico (in particolare nel 2017 e nel 2018, quando cadde sempre di lunedì, si incassarono circa 7 milioni di euro).

A debuttare in testa è Alessandro Siani con Succede anche nelle migliori famiglie, che incassa 942 mila euro. Il suo film precedente, Tramite amicizia, debuttava a San Valentino dell’anno scorso con 290 mila euro, ovviamente il confronto è impari, mentre nel 2017 Mister Felicità aprì a Capodanno con quasi due milioni.

Seconda posizione per Il ragazzo e l’airone, che apre con 837 mila euro, un ottimo risultato per un film di Hayao Miyazaki, degno di un blockbuster: nessun film del gigante dell’animazione giapponese ha mai debuttato così bene.

Terzo posto per Wish, che incassa 596 mila euro e sale a 5.6 milioni di euro, mentre al quarto posto Wonka incassa 595 mila euro e sale a 10.5 milioni di euro: un testa a testa tra le due pellicole “natalizie” che prosegue da qualche giorno.

Chiude la top-five Come può uno scoglio, che supera la “sfida” di Siani con 549 mila euro e la terza miglior media per sala, salendo a 1.8 milioni di euro complessivi.

Sesta posizione per Aquaman e il regno perduto, che incassa 349 mila euro e sale a quasi 4 milioni, settimo C’è ancora domani che incassa 325 mila euro e supera i 33.3 milioni di euro, Santocielo è ottavo con 248 mila euro e un totale di 4.9 milioni di euro, mentre One life al nono posto incassa 155 mila euro e sale a 1.2 milioni di euro. Chiude la top-ten Ferrari con 130 mila euro e 3.1 milioni complessivi.

INCASSI ITALIA 1 GENNAIO 2024

Succede Anche Nelle Migliori Famiglie: €942.401, Totale: €943.794 Il Ragazzo e l’Airone (How Do You Live?): €837.278, Totale: €843.325 Wish: €596.321, Totale: €5.619.158 Wonka: €594.762, Totale: €10.519.368 Come Può Uno Scoglio: €548.962, Totale: €1.783.916 Aquaman e il Regno Perduto (Aquaman and the Lost Kingdom): €349.097, Totale: €3.955.944 C’è Ancora Domani: €324.904, Totale: €33.285.214 Santocielo: €247.630, Totale: €4.875.660 One Life: €155.301, Totale: €1.190.128 Ferrari: €130.278, Totale: €3.117.095

Fonte: Cinetel

