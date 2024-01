È Succede anche nelle migliori famiglie a vincere il primo weekend del 2024 in Italia, che include l’Epifania (quest’anno caduta di sabato, con la perdita quindi di un giorno festivo) e che complessivamente ha visto raccogliere 13.7 milioni di euro (in crescita rispetto al primo weekend del 2023). Il film di Alessandro Siani guida la classifica con 2.1 milioni di euro, con un’ottima media vicina ai 5 mila euro per sala e un totale di 3.8 milioni di euro.

Al secondo posto troviamo Il ragazzo e l’airone, che incassa altri 1.9 milioni di euro, con una media di 4600 euro e un totale di quasi 4 milioni di euro, ampiamente il miglior risultato per un film di Miyazaki.

Al terzo posto ancora l’animazione con Wish, che incassa quasi 1.6 milioni di euro e sale a 8 milioni complessivi, un dato decisamente positivo anche in proporzione agli incassi americani. Quarto posto per Wonka, che incassa un altro milione e mezzo e sale a 12.8 milioni complessivi (oggi o domani supererà i 13).

Non convince l’esordio al quinto posto di 50 km all’ora, che incassa 1.1 milioni di euro nel suo primo weekend. Al sesto posto Come può uno scoglio incassa un altro milione e sale a 3.4 milioni di euro (superando Belli ciao), mentre al settimo posto C’è ancora domani incassa 811 mila euro salendo a 34.5 milioni di euro. Ha appena superato i 5 milioni di biglietti staccati, e a brevissimo supererà i biglietti di Avatar – la via dell’acqua.

All’ottavo posto Aquaman e il regno perduto porta a casa altri 749 mila euro, salendo a 5.1 milioni di euro (non male rispetto agli altri cinecomic DC di quest’ultima fase).

Nona posizione per Perfect Days: il film di Wim Wenders incassa 651 mila euro, con una media molto alta in meno di 150 cinema. Chiude la top-ten Wonder – White Bird, che delude con soli 435 mila euro.

Si chiudono così le festività natalizie, che quest’anno hanno visto trionfare nettamente Wonka, seguito da Wish e da un film in tenitura come C’è ancora domani, ma anche da commedie come Santocielo e Succede anche nelle migliori famiglie, da un cinecomic come Aquaman e il regno perduto e dall’animazione de Il ragazzo e l’airone. Hanno convinto meno pellicole come Adagio e Prendi il volo, ma il punto è che questi ottimi risultati sono stati raggiunti solo grazie alla grande varietà dell’offerta: sono i film, e solo i film, che riportano il pubblico in sala. È una grande lezione che stiamo imparando da quando è iniziata la pandemia.

INCASSI ITALIA 4-7 GENNAIO 2024

Succede anche nelle migliori famiglie: €2.102.841, Totale: €3.864.379 Il ragazzo e l’airone: €1.971.454, Totale: €3.940.950 Wish: €1.592.804, Totale: €8.072.985 Wonka: €1.535.675, Totale: €12.855.776 50km all’ora: €1.148.559, Totale: €1.162.136 Come può uno scoglio: €1.081.858, Totale: €3.394.173 C’è ancora domani: €811.487, Totale: €34.538.203 Aquaman e il regno perduto: €749.427, Totale: €5.145.784 Perfect Days: €651.525, Totale: €670.728 Wonder – White Bird: €435.660, Totale: €435.660

Fonte: Cinetel

