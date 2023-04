È stato un 25 aprile abbastanza fiacco al box-office italiano, anche se va sottolineato che cadendo di martedì, e senza i grandi blockbuster che in passato caratterizzavano questa festività (scelta spesso dai Marvel Studios per un’uscita “anticipata”), c’era da aspettarselo. Complessivamente sono stati raccolti 1.6 milioni di euro, in calo del 65% rispetto alla media del triennio 2017-2019.

In testa sempre Super Mario Bros. il film, che incassa 469 mila euro e sale a 16.8 milioni di euro complessivi. Seconda posizione per Il sol dell’avvenire, che incassa quasi 300 mila euro salendo a 1.5 milioni di euro. Terzo posto per La casa – il risveglio del male, che incassa 171 mila euro e sale a 1.4 milioni di euro. Sale al quarto posto il film d’animazione Mavka e la foresta incantata, con 130 mila euro e un totale di 455 mila euro. Chiude la top-five L’esorcista del papa, con 2 milioni complessivi.

INCASSI ITALIA 25 APRILE 2023

Super Mario Bros – Il Film (The Super Mario Bros. Movie): €469,000 – Totale: €16,825,536 Il Sol Dell’Avvenire: €299,846 – Totale: €1,509,764 La Casa – Il Risveglio Del Male (Evil Dead Rise): €171,029 – Totale: €1,415,443 Mavka e La Foresta Incantata (Mavka. Lisova Pisnya): €130,720 – Totale: €455,548 L’Esorcista Del Papa (The Pope’s Exorcist): €96,165 – Totale: €2,046,324 Air – La Storia Del Grande Salto (Air): €88,280 – Totale: €2,891,171 Cocainorso (Cocaine Bear): €65,727 – Totale: €483,601 Mon Crime – La Colpevole Sono Io: €57,977 – Totale: €57,977 Scordato: €51,858 – Totale: €698,753 Dungeons & Dragons – L’Onore Dei Ladri (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves): €22,054 – Totale: €2,672,839

Fonte: Cinetel

Classifiche consigliate