La corsa di Super Mario Bros. il film è inarrestabile anche in Italia: il film d’animazione della Illumination Entertainment è saldamente in testa alla classifica di Venerdì Santo, e sembra aver approfittato grandemente del prefestivo raccogliendo ben 1.3 milioni di euro: in tre giorni ha quindi raggiunto i 3.7 milioni di euro, e promette di chiudere il weekend lungo di sei giorni probabilmente intorno agli otto milioni di euro. Un risultato semplicemente straordinario.

Ben distante, al secondo posto, troviamo Air – La storia del grande salto, con 194 milia euro e un totale vicino ai 400 mila euro in due giorni: si tratta di un’ottima controprogrammazione. Al terzo posto Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri incassa 129 mila euro e sale a 1.6 milioni di euro.

Le altre nuove uscite del weekend: I tre moschettieri: D’Artagnan, al quinto posto, raccoglie quasi 50 mila euro e sale a 82 mila euro in due giorni, mentre Mia al sesto posto incassa 37 mila euro e sale a 71 mila euro complessivi.

INCASSI ITALIA VENERDÌ 7 APRILE 2023

SUPER MARIO BROS – IL FILM (THE SUPER MARIO BROS. MOVIE) – €1.324.121 / €3.696.055 AIR – LA STORIA DEL GRANDE SALTO (AIR) – €194.723 / €395.996 DUNGEONS & DRAGONS – L’ONORE DEI LADRI (DUNGEONS & DRAGONS: HONOR AMONG THIEVES) – €129.506 / €1.620.825 JOHN WICK 4 – €123.085 / €4.277.503 I TRE MOSCHETTIERI: D’ARTAGNAN (LES TROIS MOUSQUETAIRES: D’ARTAGNAN ) – €48.796 / €82.224 MIA – €37.545 / €71.657 IL RITORNO DI CASANOVA – €22.589 / €478.691 STRANIZZA D’AMURI – €22.449 / €605.248 QUANDO – €15.253 / €346.686 L’ULTIMA NOTTE DI AMORE – €14.437 / €2.965.444

