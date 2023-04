È ancora Super Mario Bros. – il film a dominare la classifica italiana, e lo farà verosimilmente per il terzo weekend consecutivo. Il film d’animazione incassa altri 149 mila euro, dimezzando i dati di una settimana fa e salendo così a 14.1 milioni di euro.

Seguono una serie di nuove uscite, con un buon piazzamento de La casa – Il risveglio del male: l’horror incassa 125 mila euro, ottenendo la miglior media per sala. Apre invece al terzo posto Il sol dell’avvenire: il film di Nanni Moretti incassa 98 mila euro, per fare un confronto recente (ma improprio, vista la situazione pandemica), Tre piani debuttò a settembre 2021 con 69 mila euro e chiuse poi la sua corsa con due milioni. Per Il sol dell’avvenire le aspettative sono nettamente migliori, soprattutto per la coda lunga che potrebbe riservare la visibilità al Festival di Cannes il mese prossimo.

Al quarto posto troviamo L’esorcista del papa, con 50 mila euro e un totale di 1.4 milioni di euro. Apre invece al quintoi posto Cocainorso, con 37 mila euro.

L’ultima nuova uscita in top-ten è Mavka e la foresta incantata, con 10.500 euro.

INCASSI ITALIA 20 APRILE 2023

The Super Mario Bros. Movie: €149,308 – €14,142,855 La Casa – Il Risveglio del Male (Evil Dead Rise): €125,789 – €125,852 Il Sol Dell’ Avvenire: €98,307 – €98,307 L’Esorcista del Papa (The Pope’s Exorcist): €50,837 – €1,411,446 Cocainorso (Cocaine Bear): €37,658 – €37,658 Air – La Storia del Grande Salto (Air): €29,713 – €2,403,601 Coldplay – Music of the Spheres: Live at River Plate: €21,521 – €50,300 Scordato: €13,211 – €451,148 John Wick 4: €12,878 – €5,278,800 Mavka e La Foresta Incantata (Mavka. Lisova Pisnya): €10,500 – €10,500

Fonte: Cinetel

