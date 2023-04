Debutto col botto per Super Mariol Bros. Il film al box-office italiano: mercoledì infatti il film d’animazione della Illumination Entertainment ha fatto il suo esordio nel nostro paese incassando benr 1.2 milioni di euro, preparandosi a un weekend lungo di Pasqua decisamente ricco.

Ad agosto dell’anno scorso, Minion 2 aveva aperto con un milione e mezzo, preparandosi a un weekend da 4.4 milioni di euro. Nel caso di Super Mario, possiamo puntare decisamente in alto (non siamo infatti in mezzo all’estate).

Seconda posizione mercoledì per John Wick 4, che con 118 mila euro supera i 4 milioni complessivi, mentre al terzo posto Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri incassa 115 mila euro e sale a 1.4 milioni di euro. Da notare al quinto posto l’evento Perugino – Rinascimento immortale con 30 mila euro e un totale di 81 mila euro.

INCASSI ITALIA 5 APRILE 2023

SUPER MARIO BROS – IL FILM: €1.239.604 – €1.239.604 JOHN WICK 4: €118.731 – €4.059.186 DUNGEONS & DRAGONS – L’ONORE DEI LADRI: €115.844 – €1.403.613 IL RITORNO DI CASANOVA: €33.313 – €439.734 PERUGINO – RINASCIMENTO IMMORTALE: €30.179 – €81.749 STRANIZZA D’AMURI: €26.162 – €563.126 QUANDO: €23.986 – €318.397 EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE: €16.837 – €2.497.619 L’ULTIMA NOTTE DI AMORE: €14.778 – €2.941.255 THE WHALE: €12.757 – €3.309.050

Fonte: Cinetel

