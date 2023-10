Come previsto, Taylor Swift – The Eras Tour ha dominato la classifica italiana venerdì 13 ottobre: nel suo giorno di uscita, infatti, il film-concerto (della durata di quasi tre ore) è balzato in testa con 319 mila euro e circa 16300 presenze, con una media di oltre 1800 euro in circa 320 sale.

Al secondo posto L’esorcista – il credente incassa 137 mila euro e sale a quasi 1.8 milioni di euro: il film horror registra però un numero più alto di presenze, circa 17 mila. The Eras Tour, lo ricordiamo, ha un prezzo del biglietto di 19.89 euro (circa 22 nelle sale PLF).

Al terzo posto troviamo invece Dogman, con 75 mila euro e un totale di 130 mila euro in due giorni.

L’altra nuova uscita in top-ten, L’ultima volta che siamo stati bambini, si piazza al sesto posto con 59 mila euro e un totale di 88 mila euro in due giorni.

INCASSI ITALIA 13 OTTOBRE 2023

TAYLOR SWIFT – THE ERAS TOUR – €319.548 (Totale: €319.548) L’ESORCISTA – IL CREDENTE (THE EXORCIST: BELIEVER) – €137.194 (Totale: €1.784.006) DOGMAN – €75.057 (Totale: €130.522) ASSASSINIO A VENEZIA (A HAUNTING IN VENICE) – €66.108 (Totale: €7.470.578) TALK TO ME – €63.901 (Totale: €1.657.675) L’ULTIMA VOLTA CHE SIAMO STATI BAMBINI – €59.014 (Totale: €87.921) IO CAPITANO – €41.248 (Totale: €3.209.168) ASTEROID CITY – €29.418 (Totale: €1.304.423) VOLEVO UN FIGLIO MASCHIO – €29.392 (Totale: €529.665) NATA PER TE – €26.311 (Totale: €419.854)

Fonte: Cinetel

Classifiche consigliate