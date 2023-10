È Taylor Swift – The Eras Tour a vincere il weekend in Italia: il film-concerto incassa 745 mila euro e si piazza al primo posto della classifica dei quattro giorni, nonostante abbia avuto solo tre giorni a disposizione (è uscito venerdì 13 ottobre) e domenica sia sceso al quarto posto con 170 mila euro. La media è altissima, quasi 4400 euro per sala (il prezzo del biglietto era intorno ai venti euro).

Seconda posizione per L’esorcista – il credente, che incassa altri 659 mila euro, portandosi a un totale di 2.2 milioni di euro. Debutta invece al terzo posto Dogman: il film di Luc Besson incassa 462 mila euro, che diventano 466 mila con le anteprime.

Al quarto posto troviamo L’ultima volta che siamo stati bambini, che debutta con 448 mila euro, mentre chiude la top-five Assassinio a Venezia con 414 mila euro e un totale di quasi 7.8 milioni di euro.

INCASSI ITALIA 12-15 OTTOBRE 2023

TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR – €746.531 (Totale: €746.531) L’ESORCISTA: IL CREDENTE – €659.165 (Totale: €2.224.976) DOGMAN – €462.271 (Totale: €466.209) L’ULTIMA VOLTA CHE SIAMO STATI BAMBINI – €448.704 (Totale: €448.704) ASSASSINIO A VENEZIA – €414.000 (Totale: €7.785.145) TALK TO ME – €288.315 (Totale: €1.847.105) PAW PATROL: IL SUPER FILM – €256.382 (Totale: €1.590.998) VOLEVO UN FIGLIO MASCHIO – €227.434 (Totale: €709.940) IO CAPITANO – €217.025 (Totale: €3.356.243) ASTEROID CITY – €170.946 (Totale: €1.419.252)

Fonte: Cinetel

