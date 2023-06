Nel primo giorno dopo l’iniziativa del Cinema in Festa, che segna un calo (prevedibile) negli incassi, è The Flash a dominare la classifica italiana con 227 mila euro: il film di Andy Muschietti sale così a 617 mila euro in due giorni.

Al secondo posto troviamo Spider-Man: Across the Spider-Verse, con 120 mila euro e un totale di 4.8 milioni di euro. Subito sotto, La Sirenetta raccoglie 100 mila euro, salendo a 10.9 milioni di euro (oggi supererà gli 11). Quarta posizione per Transformers – Il risveglio, con quasi 100 mila euro e un totale di 1.8 milioni di euro. Chiude la top-five Fast X con 24 mila euro e un totale di 11.6 milioni di euro.

Non ci aspettiamo grandi movimenti al botteghino nel corso del weekend (per via delle prime giornate di gran caldo), il che sommato ai prezzi ribassati dell’ultimo giorno di Cinema in Festa giovedì dovrebbe tradursi in incassi relativamente bassi nei quattro giorni. Vi terremo aggiornati!

INCASSI ITALIA 16 GIUGNO 2023

THE FLASH – € 227.456 (31.381 spettatori) / Totale: € 617.606 (141.295 spettatori) SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE – € 120.711 (16.604 spettatori) / Totale: € 4.859.037 (797.272 spettatori) LA SIRENETTA (THE LITTLE MERMAID) – € 100.179 (14.170 spettatori) / Totale: € 10.943.271 (1.651.723 spettatori) TRANSFORMERS – IL RISVEGLIO (TRANSFORMERS: RISE OF THE BEASTS) – € 99.943 (13.570 spettatori) / Totale: € 1.790.934 (361.692 spettatori) FAST X – € 23.963 (2.976 spettatori) / Totale: € 11.598.415 (1.494.861 spettatori) RAPITO – € 15.820 (2.505 spettatori) / Totale: € 1.427.607 (236.868 spettatori) DUE MATRIMONI ALLA VOLTA – € 9.891 (1.678 spettatori) / Totale: € 35.958 (9.116 spettatori) THE BOOGEYMAN – € 9.886 (1.326 spettatori) / Totale: € 705.712 (110.644 spettatori) MINDCAGE – MENTE CRIMINALE – € 8.573 (1.150 spettatori) / Totale: € 184.403 (41.307 spettatori) AFTERWORK – € 7.994 (1.268 spettatori) / Totale: € 13.893 (2.818 spettatori)

Fonte: Cinetel

