È The Nun 2 a dominare la classifica italiana venedì 8 settembre: il film Warner incassa altri 560 mila euro e sale così a 1.7 milioni complessivi in tre giorni. Subito sotto, Oppenheimer raccoglie altri 545 mila euro, e sfiora i 21 milioni di euro. Al terzo posto The Equalizer 3 – Senza Tregua incassa 72 mila euro, salendo a 1.2 milioni complessivi.

Quarta posizione per Jeanne Du Barry – La favorita del re, che con 64 mila euro sale a 904 mila euro complessivi, mentre scende al quinto posto il veneziano Io capitano, con 62 mila euro e un totale di 123 mila euro in due giorni.

Da notare al nono posto Il più bel secolo della mia vita, con 25 mila euro e un totale di 62 mila euro, e al decimo L’ordine del tempo, con 18 mila euro e un totale di 300 mila euro.

INCASSI ITALIA 8 SETTEMBRE 2023

THE NUN 2 – € 560.996 (Tot. € 1.691.758) OPPENHEIMER – € 545.273 (Tot. € 20.957.371) THE EQUALIZER 3 – SENZA TREGUA – € 72.688 (Tot. € 1.258.085) JEANNE DU BARRY – LA FAVORITA DEL RE – € 64.266 (Tot. € 904.179) IO CAPITANO – € 62.076 (Tot. € 123.417) BARBIE – € 52.388 (Tot. € 31.425.370) TARTARUGHE NINJA: CAOS MUTANTE – € 48.291 (Tot. € 1.029.039) LA CASA DEI FANTASMI (HAUNTED MANSION) – € 36.878 (Tot. € 2.195.252) IL PIU’ BEL SECOLO DELLA MIA VITA – € 25.569 (Tot. € 62.723) L’ORDINE DEL TEMPO – € 17.931 (Tot. € 299.472)

Fonte: Cinetel

