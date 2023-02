Incassi Italia: Titanic 3D in testa venerdì, Gli spiriti dell’isola torna al secondo posto

È Titanic 3D a mantenersi in testa alla classifica italiana di venerdì, in una settimana che si conferma fortemente penalizzata dal Festival di Sanremo e con incassi in calo di quasi il 30% rispetto a venerdì scorso. Il film di James Cameron ha raccolto altri 148 mila euro, portandosi a un totale di 269 mila euro.

Torna al secondo posto Gli spiriti dell’isola, che con 60 mila euro sfiora il milione complessivo. Al terzo posto scende la nuova uscita Magic Mike – The Last Dance, con 58 mila euro e un totale di quasi 100 mila euro in due giorni. Quarto posto per Bussano alla Porta, con 35 mila euro e un totale di 573 mila euro. Al quinto posto Avatar – La via dell’acqua incassa 30 mila euro e sale a 44 milioni complessivi.

Tra le altre nuove uscite, le uniche in top-ten sono Tár al sesto posto con 27 mila euro e un totale di 52 mila euro in due giorni, e Argonuts – Missione Olimpo al decimo posto con 20 mila euro e un totale di quasi 30 mila euro in due giorni.

INCASSI ITALIA 10 FEBBRAIO 2023

TITANIC 3D – € 148.540 / € 269.420 GLI SPIRITI DELL’ISOLA – € 60.321 / € 997.915 MAGIC MIKE – THE LAST DANCE – € 58.862 / € 98.556 BUSSANO ALLA PORTA – € 35.882 / € 573.240 AVATAR – LA VIA DELL’ACQUA – € 30.394 / € 44.047.627 TÁR – € 27.220 / € 52.033 ASTERIX E OBELIX – IL REGNO DI MEZZO – € 25.563 / € 563.820 IL PRIMO GIORNO DELLA MIA VITA – € 23.010 / € 1.772.642 THE PLANE – € 21.373 / € 1.279.268 ARGONUTS – MISSIONE OLIMPO – € 19.990 / € 29.964

Fonte: Cinetel