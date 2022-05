LEGGI – La recensione

Dopo l’ottimo esordio alle anteprime di sabato e domenica, ieriè uscito ufficialmente nei cinema italiani e ha debuttato subito al primo posto, raccogliendo altri 443 mila euro, nonostante la serata, almeno nell’area di Roma, sia stata segnata da un evento calcistico molto importante. Complessivamente il film con Tom Cruise ha quindi superato il milione di euro, salendo a 1.2 milioni di euro in tre giorni.

Seconda posizione per Doctor Strange nel multiverso della follia: il film Marvel incassa altri 57 mila euro, salendo a 12.7 milioni di euro. Nel corso del weekend dovrebbe superare i 13 milioni.

Apre al terzo posto Nostalgia: il film di Mario Martone presentato a Cannes incassa 34 mila euro. Al quarto posto Esterno Notte – Parte 1 incassa 18 mila euro, salendo a 264 mila euro, mentre chiude la top-five This Much I Know to be True con 7465 euro.

INCASSI ITALIA 25 / 5 / 2022

TOP GUN: MAVERICK – € 443.249 / € 1.263.826 DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA – € 57.313 / € 12.715.037 NOSTALGIA – € 34.598 / € 34.598 ESTERNO NOTTE – PARTE 1 – € 18.055 / € 264.403 THIS MUCH I KNOW TO BE TRUE – € 7.465 / € 24.814 L’ARMA DELL’INGANNO – OPERAZIONE MINCEMEAT – € 5.377 / € 332.491 IO E LULÙ – € 4.392 / € 270.464 SECRET TEAM 355 – € 4.141 / € 156.728 SONIC 2 – IL FILM – € 3.368 / € 4.081.497 ANIMALI FANTASTICI – I SEGRETI DI SILENTE – € 3.185 / € 8.338.167

Fonte: Cinetel