guida gli incassi del 1 giugno al box-office italiano: il blockbuster con Tom Cruise è nettamente primo in classifica nel prefestivo, raccogliendo altri 489 mila euro e superando la soglia dei cinque milioni di euro in una settimana (includendo ovviamente le anteprime del weekend precedente). Si tratta di un ottimo risultato in linea con il successo internazionale della pellicola: vedremo se tale successo verrà scalfito dall’uscita, oggi, di

Al secondo posto troviamo Doctor Strange nel multiverso della follia, ben distante dalla prima posizione, con 60 mila euro e un totale di 13.2 milioni di euro. Chiude il podio Nostalgia, con 59 mila euro e 613 mila euro complessivi.

INCASSI ITALIA 1 / 6 /2022

TOP GUN: MAVERICK – € 489.440 / € 5.078.132 DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA – € 60.734 / € 13.277.029 NOSTALGIA – € 59.011 / € 613.441 ESTERNO NOTTE – PARTE 1 – € 13.501 / € 406.449 IO E LULÙ – € 5.412 / € 351.685 ANIMALI FANTASTICI – I SEGRETI DI SILENTE – € 5.402 / € 8.401.344 ALCARRAS – € 5.053 / € 60.747 L’ARMA DELL’INGANNO – OPERAZIONE MINCEMEAT – € 4.914 / € 386.077 SONIC 2 – IL FILM – € 4.321 / € 4.160.968 SECRET TEAM 355 – € 4.020 / € 195.572

Fonte: Cinetel