Il sorpasso, anche se per un soffio, c’è stato: Transformers: il risveglio è balzato in testa alla classifica italiana sabato, incassando 304 mila euro e salendo così a 853 mila euro in quattro giorni. Il podio rimane comunque appannaggio di tre film dagli incassi molto simili: al secondo posto infatti troviamo La Sirenetta con 303 mila euro e un totale di 9.8 milioni di euro (i dieci verranno superati oggi). Al terzo posto Spider-Man: Across the Spider-Verse raccoglie 288 mila euro e sale a quasi 3.8 milioni di euro.

Seguono Fast X, con 80 mila euro e 11.3 milioni, e Rapito, con 59 mila euro e un totale di 1.3 milioni di euro. Le nuove uscite del weekend: Mindcage – Mente criminale al sesto posto incassa 35 mila euro e sale a 68 mila euro, Blu e Flippy – Amici per le Pinne all’ottavo posto incassa 32 mila euro e sale a 45 mila euro, Denti da Squalo al nono posto incassa 31 mila euro e sale a 95 mila euro.

Ricordiamo che oggi è il primo giorno di Cinema in Festa, e quindi gli incassi del weekend verranno condizionati dal prezzo inferiore dei biglietti (ma anche dalla possibile impennata nelle presenze).

INCASSI ITALIA 10 GIUGNO 2023

TRANSFORMERS – IL RISVEGLIO (TRANSFORMERS: RISE OF THE BEASTS) – Giorno: € 304.061 / Totale: € 853.665 LA SIRENETTA (THE LITTLE MERMAID) – Giorno: € 303.404 / Totale: € 9.836.034 SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE – Giorno: € 288.859 / Totale: € 3.782.535 FAST X – Giorno: € 80.432 / Totale: € 11.316.073 RAPITO – Giorno: € 59.423 / Totale: € 1.284.153 MINDCAGE – MENTE CRIMINALE – Giorno: € 35.558 / Totale: € 68.702 THE BOOGEYMAN – Giorno: € 33.740 / Totale: € 572.357 BLU E FLIPPY – AMICI PER LE PINNE – Giorno: € 32.508 / Totale: € 45.088 DENTI DA SQUALO – Giorno: € 31.547 / Totale: € 95.408 GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 3 (GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 3) – Giorno: € 16.663 / Totale: € 10.788.140

Fonte: Cinetel

