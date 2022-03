guida per il secondo weekend consecutivo la classifica degli incassi in Italia: il cinecomic continua la sua corsa raccogliendo altri 2.1 milioni di euro in quattro giorni, per un totale di 6.8 milioni di euro (oggi verranno superati i sette milioni).

Al secondo posto si posiziona BTS Permission to Dance on Stage – Seould: Live Viewing, l’evento in sala che si è tenuto sabato sera e ha raccolto la bellezza di 403 mila euro. Gli spettatori sono stati 17 mila: va sottolineato quindi come il prezzo del biglietto fosse più del doppio di un biglietto normale (quindi circa 23 euro).

Al terzo posto Uncharted raccoglie altri 377 mila euro, per un totale di 5.6 milioni di euro, mentre apre al quarto posto C’era una volta il crimine, con 297 mila euro in quattro giorni.

Quinta posizione per Assassinio sul Nilo, con 223 mila euro e un totale di 5.2 milioni di euro. L’altra nuova uscita in top-ten, Jackass Forever, si piazza al decimo posto con 71 mila euro.

INCASSI ITALIA 10-13 / MARZO / 2022

THE BATMAN – € 2.154.128 / € 6.851.906 BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE – SEOUL: LIVE VIEWING – € 403.613 / € 403.613 UNCHARTED – € 377.571 / € 5.614.613 C’ERA UNA VOLTA IL CRIMINE – € 297.921 / € 297.921 ASSASSINIO SUL NILO – € 223.395 / € 5.216.459 BELFAST – € 221.410 / € 1.239.541 IL RITRATTO DEL DUCA – € 213.904 / € 551.894 ENNIO – € 150.048 / € 2.224.273 LIZZY E RED – AMICI PER SEMPRE – € 90.701 / € 215.433 JACKASS FOREVER – € 71.353 / € 71.353

Fonte: Cinetel