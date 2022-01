Calano gli incassi al box-office italiano: solo 3.2 i milioni raccolti nei cinema del nostro paese dal 13 al 16 gennaio. Si tratta di una cifra in linea con quella raccolta nel primo weekend di dicembre 2021, particolarmente scarico di nuove uscite. Per trovare incassi così bassi, poi, bisogna tornare all’inizio di settembre. Difficilmente la situazione migliorerà nel mese di gennaio: la speranza è che non ci siano ulteriori rinvii, e i titoli di febbraio smuovano un po’ le acque.

Intanto Spider-Man: No Way Home continua a dominare la classifica, mantenendosi in testa per il quinto weekend consecutivo e incassando poco più di mezzo milione di euro in quattro giorni, salendo così a 22.6 milioni di euro. Al secondo e al terzo posto si sono alternati, lungo tutto il weekend, Una famiglia vincente – King Richard e Scream, e alla fine nel computo complessivo il film con Will Smith supera (anche se di poco) il quinto episodio della saga horror: 395 mila euro contro 358 mila euro. Al quarto posto Me contro te il film – Persi nel tempo incassa altri 313 mila euro, per un totale di 2.6 milioni di euro. Chiude la top-five Belli ciao, con 262 mila euro e 2.6 milioni complessivi.

Per trovare America Latina, l’altra nuova uscita del weekend, dobbiamo scendere al settimo posto: il film dei Fratelli D’Innocenzo incassa 231 mila euro in quattro giorni.

INCASSI ITALIA 13-16 / 1 / 2022

SPIDER-MAN: NO WAY HOME – € 181.992 / € 22.633.644 UNA FAMIGLIA VINCENTE – KING RICHARD – € 146.529 / € 395.933 ME CONTRO TE IL FILM – PERSI NEL TEMPO – € 140.248 / € 2.672.545 BELLI CIAO – € 104.423 / € 2.647.193 SCREAM – € 99.553 / € 358.625 AMERICA LATINA – € 80.794 / € 233.137 MATRIX RESURRECTIONS – € 73.788 / € 2.225.124 THE KING’S MAN – LE ORIGINI – € 63.817 / € 861.858 HOUSE OF GUCCI – € 58.906 / € 4.908.383 SING 2 – SEMPRE PIÙ FORTE – € 53.923 / € 2.058.361

Fonte: Cinetel